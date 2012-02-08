Водія, який на смерть збив міліціонера на Рівненщині, амністували

Рівне. 8 лютого. УНІАН. Повторного розслідування вимагають родичі загиблого у дорожньо-транспортній пригоді у Квасилові Рівненського району працівника міліції Віктора Шабанова. Вони вважають, що слідство було проведено із суттєвими порушеннями.

Нагадаємо, трагедія сталась 7 червня минулого року. Оперативник обласного управління міліції Віктор Шабанов, якому було 26 років, загинув у селищі Квасилів Рівненського району під час виконання службових обов’язків. Він намагався перетнути проїзну частину, коли його збив автомобіль "Субару-Оутбек". Це сталося, розповідає батько загиблого, на "зебрі".

Пішохідний перехід тут скасували ще задовго до ДТП. Але деякі сліди "зебри" помітно на дорозі й досі. Можливо, саме це, припускає Віктор Шабанов, зіграло вирішальну роль у цій трагедії. Та син не загинув би, переконаний батько, якби водій "Субару" не перевищив швидкість.

За кермом "Субару" був громадянин Азербайджану Мурсал Рамазанов, один зі співвласників кафе "Райський сад" на околиці Рівного. До останнього моменту він проходив у справі як свідок. Розслідування ж тривало півроку. За цей час, бідкається батько загиблого міліціонера, правоохоронці не провели чимало обов’язкових експертиз, а саму справу завершили з величезним поспіхом, направивши до суду не з обвинувальним вироком, а з постановою про закриття. У зв’язку з амністією. Віктора Шабанова про це навіть не повідомили.

Через таке розслідування, стверджують потерпілі, їх позбавили права стягнути з обвинуваченого моральні та матеріальні збитки.

Справу розглядали в суді Рівненського району. Її закрили у зв’язку з амністією, під яку потрапляє така категорія злочинів.

Від інтерв’ю програмі "Патруль" обвинувачений Мурсал Рамазанов відмовився. Замість нього це зробив адвокат. За словами Павла Луцюка, суд прийняв правильне рішення. А завдані збитки потерпілим має компенсувати страхова компанія, - каже захисник підсудного.

Рішення районного суду потерпілі вже оскаржили. Вони вимагають повторного розслідування адже вважають, що слідство провели непрофесійно та з істотними порушеннями. До того ж, рідних загиблого міліціонера обурює, що слідчий повернув Мурсалу Рамазанову автомобіль, який проходив у справі як речовий доказ, та водійські права. Ще до того, як справа потрапила до суду.

28 січня Віктору Шабанову мало б виповнитись 27 років. Його батько і досі не може змиритись із втратою сина. Нині чоловік вимагає від правоохоронців повторного розслідування – щоб встановити всі обставини трагедії, яка сталась у Квасилові 7 червня минулого року.

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