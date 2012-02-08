На Полтавщині чоловік заживо згорів у величезній калюжі нафти

20:14, 08 лютого 2012
Кримінал
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Трагедія на виробництві

Полтава. 8 лютого. УНІАН. Трагічний нещасний випадок на виробництві стався неподалік від села Вирішального Лохвицького району Полтавщини. А саме на Яблунівській станції комплексної підготовки нафти.

Там несподівано розгерметизувалася технологічна ємкість. Нафтова суміш витекла та спалахнула на площі приблизно у 20 квадратних метрів. Під час пожежі жахливою смертю загинув 42-річний оператор установки.

Ще двоє працівників станції дістали сильні опіки обличчя та рук і потрапили до лікарні. Одному з постраждалих 35 років, другому 38.

Обставини трагедії з’ясовуються, а її причина поки не називається.

ICTV

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