На Луганщині викрито кібер-хулігана

Київ. 8 лютого. УНІАН. У Луганській області Службою безпеки України порушено кримінальну справу стосовно працівника провайдерської фірми, який, незаконно використовуючи чужі ідентифікатори доступу, протягом декількох місяців привласнював кошти, сплачені користувачами за послуги Інтернету.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, від дій комп'ютерного «умільця» постраждало понад 200 абонентів мережі.

Молодий комп’ютерник працював в Інтернет-компанії з 2009 року. Використовуючи чужі логіни та паролі, він здійснював незаконне втручання в роботу сервера, а саме в базу даних, яка містила інформацію про поповнення рахунків абонентів мережі. Це призводило до викривлення процесу обробки інформації про надходження від громадян абонентської плати, що давало зловмисникові можливість привласнювати частину абонентської плати. У розрахунковій документації компанії, де зазначалася загальна сума отриманих провайдером платежів, вкрадені кошти не відображалися.

Встановлено, що лише за декілька місяців кібер-хуліган привласнив «на кишенькові витрати» майже 14 тисяч гривень.

Слідчими УСБУ в Луганській області стосовно зловмисника за фактом несанкціонованого втручання в роботу комп’ютера, яке призвело до підробки інформації та перекручення процесу її обробки порушено кримінальну справу за ч.2 ст.361 Кримінального кодексу України.