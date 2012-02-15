У Запоріжжі затримали „липового” міліціонера

Запоріжжя. 14 лютого. УНІАН. У Запоріжжі затримано місцевого жителя, який, видаючи себе за співробітника міліції, скоював розбійні напади і пограбування.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України у Запорізькій області, 13-річний хлопчик у під`їзді власного будинку зіткнувся зі зловмисником, який представився співробітником кримінального розшуку і попросив мобільний телефон нібито для перевірки на причетність до злочину. «Коли підліток завагався, зловмисник вихопив у нього телефон, завдавши при цьому удару по обличчю, і погрозив, що має право стріляти, якщо той чинитиме опір. У результаті хлопчик залишився без мобільного телефону і грошей, які зловмисник забрав з його кишень», - зазначаючи в повідомленні.

Другою жертвою став хлопець, з яким зловмисник, через кілька днів після скоєння першого злочину, познайомився в кафе.

«Трохи поспілкувавшись з новим знайомим, зловмисник спровокував конфлікт, побив жертву і, відібравши мобільний телефон, гроші і банківські картки, зник», - повідомили в міліції.

Його дії кваліфіковано як скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій) і ч. 2 ст. 186 (грабіж). Триває слідство.