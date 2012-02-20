Посадовця Антимонопольного комітету взяли на хабарі

10:57, 20 лютого 2012
Кримінал
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СБУ затримала у Львові

Львів. 20 лютого. УНІАН. У Львові Службою безпеки України за одержання хабара затримано заступника керівника Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ у Львівській області, 16 лютого  співробітники Служби безпеки України затримали у Львові  посадовця під час одержання від підприємця хабара у розмірі 5 тис. грн.

Державний службовець, що займає відповідальне становище в повноваження якої входить здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, вимагав хабар у  представника однієї з комерційних структур міста за накладання на підприємця меншої суми штрафу за вчинене ним порушення.

Як зазначається у повідомленні, у відповідності до законодавства, затриманий представник влади міг застосувати до підприємця штрафні санкції у розмірі 5 відсотків від річного прибутку фізичної особи, які б були перераховані у бюджет держави. Однак, посадовець створив умови для власного збагачення, шляхом одержання хабара.

За матеріалами Управління СБУ у Львівській області органами прокуратури стосовно затриманого держслужбовця  порушена кримінальна справа за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст. 368  КК України (одержання хабара).

 

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