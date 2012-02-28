Судмедексперти продавали тканини з тіл померлих на біоімплантанти

Київ. 28 лютого. УНІАН. Співробітники СБУ викрили протиправну діяльність працівників Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи, які вилучали у трупів анатомічні утворення, тканини, їхні компоненти і фрагменти для подальшого незаконного продажу з метою виготовлення біоімплантантів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, працівники бюро судово-медичної експертизи без отримання відповідної ліцензії МОЗ України, всупереч чинному законодавству, використовуючи важкий морально-психологічний стан родичів померлих, шляхом обману отримували від них відповідну згоду на взяття анатомічних матеріалів (попередньо повідомлялось родичам про необхідність вилучення лише невеличкої частини тканини у померлого, а фактично вилучалось від 20 до 50 фрагментів). Інколи такі згоди отримувались у сторонніх осіб, а в документ вносилися неправдиві відомості щодо ступеня родинних зв’язків особи, яка надала згоду.

24 лютого зловмисники були затримані співробітниками СБУ під час завантаження анатомічних матеріалів до автомобіля для подальшого перевезення.

Під час огляду автомобіля виявлено конверти із значними сумами грошей, що призначались судмедекспертам, причетним до незаконного вилучення анатомічного матеріалу.

Слідчим відділом УСБУ в Миколаївській області, за рішенням органів прокуратури, порушено кримінальну справу за ознаками злочину за ч. 4 ст. 143 Кримінального кодексу України за фактом незаконної торгівлі органами або тканинами людини.

На даний час проводяться невідкладні оперативно-слідчі дії із встановлення обставин скоєння злочину, а також всіх причетних до цього осіб.