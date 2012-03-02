На Харківщині заступник начальника райвідділу міліції попався на хабарі

Харків. 2 березня. УНІАН. У Харківській області за вимагання хабара затримано заступника начальника Золочівського райвідділу міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури Олександра БАБІКОВА, міліціонер вимагав від місцевого жителя 5 тисяч доларів за повернення незаконно вилученого в останнього автомобіля з товарами народного споживання.

Прокуратурою Харківської області порушено кримінальну справу стосовно заступника начальника Золочівського райвідділу міліції за ч. 2 ст. 189 і ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України. Правоохоронця затримано.