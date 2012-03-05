Прокурором Сумської області став Білокінь

Сумська область. 5 березня. УНІАН. Наказом Генерального прокурора України від 2 березня 2012 року прокурором Сумської області призначено Руслана БІЛОКОНЯ, який до цього працював начальником Головного Управління Генеральної прокуратури України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.

Цим же наказом Олег ВАСИЛЕНКО, який з грудня 2011 р. очолював прокуратуру Сумської області, призначений прокурором Львівської області.

Довідка: Старший радник юстиції Руслан Михайлович БІЛОКІНЬ народився у 1974 р. в с. Руденківка Новосанжарського району Полтавської області. У 1995 р. закінчив Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка, у 1996 р. - Національну академію внутрішніх справ України, у 2006 р. — Одеську національну юридичну академію, у 2009 р. — Полтавський університет споживчої кооперації. В органах прокуратури працює із січня 1999 р. Останні посади – заступник прокурора Полтавської області, начальник Головного управління Генпрокуратури України.