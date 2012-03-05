В Одесі посадовців СЕС взяли на хабарі

11:54, 05 березня 2012
Кримінал
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Вимагали за  висновки експертизи

Одеса. 5 березня. УНІАН. В Одесі працівникам прокуратури викриті в злочинному зловживанні службовим становищем завідуюча відділом і службова особа Центральної санітарно-епідеміологічної станції на водному транспорті України, які організували протизаконну оплату винагород від підприємців за кожен висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на товари, що транспортувалися.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, уточнивши, що «внаслідок протизаконних дій, згідно з даними досудової перевірки, хабарниками одержано від приватних підприємців 2 тис. 450 дол. і 1600 грн. Заподіяна істотна шкода державним інтересам у вигляді підриву авторитету і престижу органів виконавчої влади України».

Слідчим облпрокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених статтями 364 і 368 (зловживання службовим становищем і отримання особою неправомірної вигоди за здійснення дій при використанні наданих їй повноважень) Кримінального кодексу України.

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