В Одесі посадовців СЕС взяли на хабарі

Одеса. 5 березня. УНІАН. В Одесі працівникам прокуратури викриті в злочинному зловживанні службовим становищем завідуюча відділом і службова особа Центральної санітарно-епідеміологічної станції на водному транспорті України, які організували протизаконну оплату винагород від підприємців за кожен висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на товари, що транспортувалися.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, уточнивши, що «внаслідок протизаконних дій, згідно з даними досудової перевірки, хабарниками одержано від приватних підприємців 2 тис. 450 дол. і 1600 грн. Заподіяна істотна шкода державним інтересам у вигляді підриву авторитету і престижу органів виконавчої влади України».

Слідчим облпрокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених статтями 364 і 368 (зловживання службовим становищем і отримання особою неправомірної вигоди за здійснення дій при використанні наданих їй повноважень) Кримінального кодексу України.