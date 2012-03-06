Співробітники СІЗО отримали строк

Сімферополь. 6 березня. УНІАН. Залізничний райсуд Сімферополя засудив старшого Сімферопольського оперуповноваженого СІЗО до п`яти років ув`язнення, а виконуючого обов`язки начальника з оперативної роботі - до семи за організацію в ізоляторі незаконного побачення з заарештованим: екс-спікером кримського парламенту Анатолієм ГРИЦЕНКОМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

Суд визнав працівників установи пенітенціарної системи винними у зловживанні службовим становищем.

«До осуджених також застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна і позбавлення права протягом трьох років обіймати посади у правоохоронних органах», - зазначається в прес-релізі.

Відвідувач, який незаконно перебував у СІЗО, за втягування працівників ізолятора в злочинну діяльність одержав п`ять років ув`язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, колишній голова Верховної ради Криму А.ГРИЦЕНКО обвинувачується у перевищенні влади на посту керівника Ленінської райдержадміністрації (2001-2005 роки) за вилучення з користування військового радгоспу «Азовський» більш як 4,8 тис. га.

Прокуратура Криму оцінила збиток у 23 млн. грн. Справа А.ГРИЦЕНКА, який вже більше року перебуває під вартою, розглядає суд у Запоріжжі.