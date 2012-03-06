Порушено справу проти посадовців оборонного підприємства

Чернігів. 6 березня. УНІАН. Прокуратура Чернігівської області порушила кримінальну справу стосовно службових осіб державного оборонного підприємства. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Керівники одного з державних підприємств оборонно-промислового комплексу області безпідставно перерахували стороннім особам майже 3 млн. грн. за роботу, яку ті не виконували. Йдеться про дослідження аеродинамічних характеристик моделей снарядів.

У справі ведеться слідство.