В Одесі стався вибух у багатоквартирному будинку

19:05, 09 березня 2012
Кримінал
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Поранений місцевий житель

Одеса. 9 березня. УНІАН. В Одесі в результаті необережного поводження з детонатором гранати сьогодні стався вибух у багатоквартирному будинку № 42 на вулиці Пастера, поранений один мешканець.

Про це УНІАН повідомив керівник Відділу зв`язків із громадськістю УМВС України в Одеській області Володимир ШАБЛІЄНКО.

«38-річний одесит отримав пошкодження кисті правої руки внаслідок спроби розібрати наявний у квартирі детонатор від гранати. Після того, як спрацював детонатор, постраждалий звернувся до міськлікарні, де йому надали необхідну допомогу. Загрози його життю немає», - сказав В.ШАБЛІЕНКО, зазначивши, що це - попередні висновки фахівців-вибухотехніків, які прибули на місце події. Правоохоронці продовжують з`ясовувати обставини інциденту.

За словами В.ШАБЛІЄНКА, за даним фактом порушено кримінальну справу «за ознаками ч.1 ст. 263 (необережне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України».
 

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