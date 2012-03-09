В Одесі стався вибух у багатоквартирному будинку

Одеса. 9 березня. УНІАН. В Одесі в результаті необережного поводження з детонатором гранати сьогодні стався вибух у багатоквартирному будинку № 42 на вулиці Пастера, поранений один мешканець.

Про це УНІАН повідомив керівник Відділу зв`язків із громадськістю УМВС України в Одеській області Володимир ШАБЛІЄНКО.

«38-річний одесит отримав пошкодження кисті правої руки внаслідок спроби розібрати наявний у квартирі детонатор від гранати. Після того, як спрацював детонатор, постраждалий звернувся до міськлікарні, де йому надали необхідну допомогу. Загрози його життю немає», - сказав В.ШАБЛІЕНКО, зазначивши, що це - попередні висновки фахівців-вибухотехніків, які прибули на місце події. Правоохоронці продовжують з`ясовувати обставини інциденту.

За словами В.ШАБЛІЄНКА, за даним фактом порушено кримінальну справу «за ознаками ч.1 ст. 263 (необережне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України».

