У Рівному громадянин Німеччини пред’явив ДАІ посвідчення СБУ

Рівне. 12 березня. УНІАН. У Рівному водій автомобіля «Мерседес Даймлер» пред’явив працівникам Державтоінспекції фальшиве посвідчення майора СБУ, яке він придбав за 100 доларів на одному з ринків Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ УМВС України у Рівненській області, водія було зупинено за порушення правил дорожнього руху.

Загалом з початку року працівниками ДАІ Рівненщини виявлено більше 10 фактів підробки документів.