У Рівному громадянин Німеччини пред’явив ДАІ посвідчення СБУ
13:52, 12 березня 2012Кримінал
0 0
Фальшивку придбав за 100 $
Рівне. 12 березня. УНІАН. У Рівному водій автомобіля «Мерседес Даймлер» пред’явив працівникам Державтоінспекції фальшиве посвідчення майора СБУ, яке він придбав за 100 доларів на одному з ринків Києва.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ УМВС України у Рівненській області, водія було зупинено за порушення правил дорожнього руху.
Загалом з початку року працівниками ДАІ Рівненщини виявлено більше 10 фактів підробки документів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter