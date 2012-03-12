У Рівному громадянин Німеччини пред’явив ДАІ посвідчення СБУ

13:52, 12 березня 2012
Кримінал
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Фальшивку придбав за 100 $

Рівне. 12 березня. УНІАН. У Рівному водій автомобіля «Мерседес Даймлер» пред’явив працівникам Державтоінспекції фальшиве посвідчення майора СБУ, яке він придбав за 100 доларів на одному з ринків Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ УМВС України у Рівненській області, водія було зупинено за порушення правил дорожнього руху.

Загалом з початку року працівниками ДАІ Рівненщини виявлено більше 10 фактів підробки документів.

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