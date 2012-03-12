На Івано-Франківщині з автозаправки поцупили 500 літрів пального

Івано-Франківськ. 12 березня. УНІАН. Минулого тижня з резервуару автозаправної станції поблизу села Черемхова Коломийського району на Івано-Франківщині було вчинено крадіжку значної кількості дизпалива.



Результати заміру дали підстави припускати, що з ємкості несанкціоновано викачано від 300 до 500 літрів пального. При огляді місця події правоохоронці встановили, що до крадіжки напевне причетні декілька осіб, які використовували спеціальне обладнання для викачування дизпалива.



У господарській будівлі в сусідньому селі міліціонери нарахували майже два десятки каністр різної величини, заповнених дизпаливом. Під час огляду подвір’я було виявлено й знаряддя, за допомогою якого зловмисникам вдалося вчинити крадіжку, - ручний гідравлічний насос. Як уже з’ясовано, троє мешканців села Коршева віком 22-31 рік ретельно спланували злочинну акцію і здійснили її лише після того, як переконалися у доступі до горловини ємності з дизпаливом.



Затримані зізналися, що викрали дизпаливо виключного для власних потреб. В одній родині є 2 трактори, незабаром весняно-польові роботи, тож у такий спосіб вирішили зняти проблему заправки.



Причетним до крадіжки загрожує обмеження або позбавлення волі до 5 років.

Firtka