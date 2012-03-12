На Харківщині вантажівка скоїла наїзд на медиків „швидкої”

Харків. 12 березня. УНІАН. У неділю близько 21.00 у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автомобіль швидкої допомоги, який прибув за викликом на місце аварії, що сталася на автошляху Київ – Харків - Довжанський у Валківському районі.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Харківській області, водій вантажівки Volvo допустив зіткнення з автомобілем швидкої допомоги, що зупинився неподалік місця аварії, під час якої загинуло двоє осіб і семеро були травмовані.

Внаслідок зіткнення Volvo з автомобілем швидкої допомоги були травмовані 66-річний водій, 42-річна та 50-річна фельдшери швидкої допомоги.