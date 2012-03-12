На Вінниччині автомобіль вибухнув над ямою в якій був священик

Вінниця. 12 березня. УНІАН. Священик 30-річний Микола Паршенко з Вінниці дивом залишився живий після пожежі.

Мешкає в приватному будинку на околиці Вінниці в мікрорайоні Старе Місто. 10 березня ремонтував в гаражі свій автомобіль "ВАЗ-2109". Заліз у яму під автівкою, щоб оглянути днище.

"У "Жигулях" з баку витікав бензин. Сталася іскра й бак вибухнув. Чоловік в цей час був у ямі під вогнем. Але йому вдалося вибратися. Автомобіль згорів повністю, частково й гараж", - говорять працівники управління Державтоінспекції УМВС України у Вінницькій області.

Отець Микола шість років служить у церкві святого Димитрія Солунського у селі Селище Тиврівського району за 15 км від Вінниці.

"Це Божа милість, що отець Микола лишився живий. В нього обгоріли ноги й вся ліва сторона. Надіємося, що опіки неглибокі. В нього дві дочки. Одна ходить в другий клас, а менша в садочок. Матушку звуть Надія", - розповіла прихожанка церкви Марія Білокурська.

Отця Миколу лікують в опіковому відділенні обласної клінічної лікарні Пирогова.

Gazeta.ua