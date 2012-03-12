У Чернігові викрали чоловіка, який приїхав продати квартиру матері

Чернігів. 12 березня. УНІАН. У Чернігові порушено кримінальну справу за фактом викрадення та смерті чоловіка.

Про це УНІАН повідомили у Секторі громадських зв’язків Управління МВС в області.

До чергової частини Чернігівського міського відділу міліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що вже декілька днів не може знайти свого сусіда. За зверненням міліція розпочала роботу зі встановлення місця перебування чоловіка.

Оперативники з`ясували, що розшукуваний – 65-річний колишній чернігівець, а нині громадянин іншої держави – приїхав до рідного міста з метою продати квартиру своєї покійної матері.

У процесі розслідування правоохоронці вийшли на слід трьох місцевих жителів. Стосовно них виникли обґрунтовані підозри, що ці чоловіки могли викрасти людину.

Міліція затримала трьох підозрюваних. Як з’ясувалося, один з них відпочивав у компанії потерпілого і дізнався, що той має намір продати квартиру. Він звернувся до двох друзів. Разом вони забрали з квартири сп`янілого чоловіка, зв`язали та відвезли його до одного з сіл Ріпкинського району. На подвір’ї, де ніхто не проживає, опустили чоловіка у погреб та запропонували йому віддати квартиру в обмін на життя і свободу. Чоловік відмовився, тому зловмисники залишили його в погребі, аби він подумав над їхньою пропозицією.

Повернулися вони через три доби і виявили чоловіка мертвим. Вивезли тіло чоловіка у лісосмугу поблизу села і залишили там. За кілька днів повернулися, розчленували тіло покійного та закопали його у різних місцях. Що саме стало безпосередньою причиною смерті немолодої людини, наразі встановлюють фахівці.

Зараз затримані зловмисники дали свідчення, проведено відтворення обстановки та обставин злочину. Всі рештки загиблого знайдено та вилучено.

За даним фактом слідчий відділ Чернігівської міліції порушив кримінальну справу згідно з ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що спричинило тяжкі наслідки), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років. Розслідування у справі триває. Зловмисників перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів.