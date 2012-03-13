МВС заперечило визнання Доктора Пі обмежено осудним

Київ. 13 березня. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ заперечує, що підозрюваний у підробленні документів і шахрайстві Андрій Слюсарчук, відомий як Доктор Пі, за результатами судово-психіатричної експертизи був визнаний обмежено осудним.

Про це заявив начальник Головного слідчого управління МВС Василь Фаринник.

"Те, що пишуть - це вигадки і домисли", - заявив він.

Разом з цим він не став повідомляти результати проведеної експертизи, пославшись на те, що це може негативно вплинути на хід слідства і буде розголошенням даних досудового слідства.

Нагадаємо, у січні Головне слідче управління МВС забрало від Головного управління МВС у Львівській області у своє провадження кримінальну справу проти Слюсарчука. Слюсарчук проходить у кримінальній справі, порушеній за статтею 358 Кримінального кодексу (підроблення документів, печаток і штампів без використання підроблених документів) і статті 190 (шахрайство).

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Слюсарчука визнали обмежено осудним - в нього нібито виявили виявили деякі порушення психіки, як то невроз, залишкові явища черепно-мозкових травм, алкоголізм, наркоманію.

ТСН