ГПУ взяла під контроль справу замаху на екс-прокурора Синчука

Харків. 13 березня. УНІАН. Генеральна прокуратура України взяла під особливий контроль стан досудового слідства у справі за фактом замаху на екс-прокурора Харківської області Василя СИНЧУКА.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на виконуючого обов’язки прокурора Харківської області Володимира СУХОДУБОВА.

За його даними, встановлено, що «о 20.30 12 березня на подвір`ї будинку по вулиці Петровського в місті Харкові, де мешкає В.СИНЧУК, під час місцезнаходження там його та ще двох підприємців несподівано пролунав вибух, внаслідок якого всі троє отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості».

Потерпілі звернулися за медичною допомогою до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. професора Мєщанінова та до Харківської обласної клінічної лікарні.

За повідомленням, на місце вибуху відразу прибули слідчо-оперативна група Київського райвідділу міліції Харкова та ГУМВС України в Харківській області, в.о. прокурора Харківської області В.СУХОДУБОВ, керівництво ГУМВС України в Харківській області та слідчого управління ГУМВС України в Харківській області, вибухотехніки науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС України в Харківській області, кінологи.

Проведено огляд місця події, визначено спільний план слідчо-оперативних заходів. Відпрацьовуються слідчі версії, висунуті у цій справі.

Призначено необхідні експертизи. Вживаються заходи щодо встановлення особи, яка скоїла злочин, зазначається у повідомленні.

12 березня слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області порушено кримінальну справу за фактом замаху на вбивство колишнього прокурора Харківської області В.СИНЧУКА та ще двох осіб за ознаками складу злочину, передбаченого ч.15, пунктами 1,5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб).