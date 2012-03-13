Вбивці полювали не на екс-прокурора Синчука, а на його друзів?

Харків. 13 березня. УНІАН. Слідство розглядає кілька версій замаху на колишнього прокурора Харківської області Василя Синчука і двох підприємців, які були разом із ним. І службова діяльність В.Синчука не є основною причиною замаху. Про це 13 березня заявив журналістам в.о. прокурора Харківської області Володимир Суходубов.

За його словами, серед версій розглядається в тому числі версія, яка пов'язана з діяльністю цих двох підприємців. В.Суходубов уточнив, що вони займаються бізнесом, пов'язаним з будматеріалами і автотранспортом.

"Василь Людвигович мені вчора сказав, що він виключає варіант нападу особисто на нього", - підкреслив В.Суходубов.

Також в.о. прокурора області повідомив, що, за попередніми даними, вибух біля будинку В.Синчука по вул. Петровського був проведений за допомогою гранати Ф-1. Однак точні висновки про тип вибухового пристрою будуть відомі після проведення вибухотехнічної експертизи. Як зазначив В.Суходубов, вибух стався близько 20.30 біля під'їзду будинку, в якому мешкає В.Синчук. У момент вибуху В.Синчук і два його знайомих виходили з під'їзду. За попередніми даними, вони знаходилися в радіусі трьох метрів від епіцентру вибуху.

За словами В.Суходубова, стан здоров'я всіх трьох постраждалих зараз стабільний. В.Синчук і один з супроводжуючих його чоловіків уже перебувають удома, другий підприємець - ще в лікарні на стаціонарному лікуванні. В.Синчук отримав три осколкових поранення - два в обличчя ійодне в стегно. Один з бізнесменів отримав осколкове поранення в стегно, другий - більш серйозні травми в області живота.

В.Суходубов додав, що у даній справі ще буде проведена ціла низка експертиз. Справу веде слідче управління Головного управління МВС України в Харківській області. Також справа перебуває на контролі прокуратури Харківської області та Генеральної прокуратури України.

Довідка. Увечері 12 березня біля під'їзду будинку по вул. Петровського, в якому мешкає В.Синчук, пролунав вибух. Екс-прокурор і один з його знайомих (1981 р. н.) Отримали травми середньої тяжкості і відразу ж звернулися до обласної клінічної лікарні на вул. Трінклера. Близько третьої години ночі В.Синчук, після надання йому медичної допомоги, поїхав додому.

Слідче управління міліції порушило кримінальну справу за ч.2 ст.15 та ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).

В.Синчук керував прокуратурою Харківської області з лютого 2004 р. до 30 червня 2010 р., коли написав заяву про звільнення у зв'язку з переведенням на роботу до Генеральної прокуратури України. Останнім часом мешкає в Харкові, займається бізнесом, захоплюється спортом, є власником фітнес-центру.



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