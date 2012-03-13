За куріння на зупинках будуть карати штрафами

Київ. 13 березня. УНІАН. Куріння у громадських місцях опинеться поза законом У разі прийняття законопроекту, що забороняє куріння в громадських місцях, порушників закону штрафуватимуть від 1000 до 10000 гривень.

Про це повідомила глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва.

За її словами, сьогодні даний законопроект буде розглядатися у першому читанні. Зокрема вона зазначила, що даним законопроектом буде введена заборона на куріння у всіх громадських місцях, включаючи транспорт, зупинки, метро, приміщення та заклади громадського харчування, культурні заклади.

"У тих місцях, де практично завжди перебуває велика кількість людей", - сказала Бахтєєва.

Вона також підкреслила, що статистика захворювань, пов'язаних з курінням, "дуже сумна". Крім того, за словами Бахтєєвої, в тих місцях, де буде велике скупчення уболівальників Євро-2012, куріння також буде заборонено.

"Якщо цей законопроект приймуть, це буде вірний крок, будуть вводитися штрафні санкції від 1000 гривень і приблизно до 10 000 гривень", - додала парламентарій.

ТСН