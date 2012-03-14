У нардепа Юрія Прокопчука вкрали авто - ЗМІ

Рівне. 14 березня. УНІАН. Народний депутат України та головний бютівець Рівненщини Юрій Прокопчук зникнення свого особистого повнопривідного кросовера «Сузукі Гранд Вітара» виявив 13 березня, о 9-й годині ранку. Юрій Прокопчук повідомив кореспонденту «Рівне Вечірнє», що ше звечора припаркував авто біля готелю «Київ», в якому проживає, і ось на ранок його не стало.

— Я написав заяву про крадіжку в столичну міліцію, на місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група, але щойно вони почали працювати, зателефонували працівники ДАІ та сказали, що авто знаходиться буквально за квартал від готелю «Київ», на вулиці Липській. Там воно дійсно стояло. Але з вм'ятиною на дверцятах та численними подряпинами на кузові. Даішники всіляко відхрещуються від причетності до переміщення мого авто. Кажуть, що не знають, як воно потрапило на вулицю Липську, але я небезпідставно підозрюю у фактичній крадіжці авто самих правоохоронців, які запопадливо розчищали окремі київські вулиці до приїзду нинішнього президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова, не особливо церемонячись, завантажуючи авто на евакуатор. Попри те, що на «Сузуці» були номерні знаки Верховної Ради України. З-під готелю «Київ» таким самим чином сьогодні зранку разом з моїм авто міліціонери вивезли подалі автомобілі ще трьох народних депутатів — двох регіоналів та одного комуніста, але вони у міліцію про це не заявляли. Я ж за фактом крадіжки вимагатиму порушення кримінальної справи.

ОГО