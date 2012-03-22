Пшонка: деякі керівники прокуратури і міліції працюють «за кулісами»

Київ. 22 березня. УНІАН. Хід розслідування резонансної кримінальної справи по зґвалтуванню мешканки Миколаєва Оксани Макар, а також вивчення ролі органів внутрішніх справ і прокуратури у розкритті та розслідуванні цього резонансного злочину стали предметом розгляду спільної колегії Генпрокуратури та МВС України під головуванням очільників обох відомств Віктора Пшонки та Віталія Захарченка.

Як повідомили УНІАН в Управління зв’язків з громадськістю МВС України, за словами Генерального прокурора України, під час вивчення групами фахівців ГПУ та МВС організації роботи правоохоронних органів Миколаївської області під час розслідування резонансного злочину було встановлено низку порушень. Це, у свою чергу, призвело до неналежного проведення початкових слідчих дій та неякісного збору речових доказів. Причому, прорахунки були допущені як працівниками органів внутрішніх справ, так і посадовцями органів прокуратури, і це мало наслідком значний суспільний резонанс.

Серед причин незадовільної роботи правоохоронців у цьому конкретному випадку керівник Генеральної прокуратури України назвав низький професійний рівень ряду працівників, відсутність загостреного почуття відповідальності за доручену справу, неготовність вести рівний діалог, невміння або небажання спілкуватися із засобами масової інформації та громадськими організаціями.

– Деякі керівники правоохоронних відомств – і прокуратури, і міліції – звикли працювати, так би мовити, «за кулісами»: невідкрито та непрозоро. У правовій державі цього не повинно бути, – підкреслив Віктор Пшонка.

Відповідаючи на запитання журналістів стосовно причин неякісного початкового розслідування злочину, непрофесійності або недбалості осіб, відповідальних за його проведення, Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко висловив позицію відомства у цьому питанні.

За словами керівника МВС, на сьогоднішньому спільному засіданні відбулася фахова і принципова бесіда. Учасники наради повністю розглянули цю подію – від початку, від моменту отримання заяви та виїзду слідчо-оперативної групи до подальшого збору всіх доказів по цій справі.

– Я хочу сказати, щоб наші фахові висновки почуло суспільство: суб’єктивного мотиву з боку працівників прокуратури або міліції на колегії ми не встановили. Ми бачимо прорахунки з боку наших підлеглих щодо фаховості і якості тих дій, які ними проводилися, а також у питанні контролю на місці події з боку фахівців, які туди виїжджали. До них ужиті відповідні дисциплінарні заходи, аж до звільнення їх з посад, які вони займали, – зазначив Віталій Захарченко.

Торкаючись питання щодо того, чи діяли правоохоронці за чиїмись вказівками у прийнятті рішення про відпущення двох співучасників злочину, Міністр внутрішніх справ наголосив:

– На наші прямі запити щодо вказівок, які до них могли надходити від якихось посадових осіб, вони всі відповіли категорично, що таких вказівок не отримували, натомість визнали непрофесійність своїх дій.

За результатами роботи спільної колегії був прийнятий ряд кадрових рішень стосовно представників обох правоохоронних відомств.

Згідно з ними до дисциплінарної відповідальності притягнуті дев’ять працівників міліції та шість працівників органів прокуратури.