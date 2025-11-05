Місцевий нафтопереробний завод зупинив переробку сирої нафти.

Російський чорноморський порт Туапсе призупинив експорт палива, а місцевий нафтопереробний завод зупинив переробку сирої нафти після атаки українських безпілотників 2 листопада. Про це повідомляє видання Reuters, посилаючись на свої джерела в галузі та дані з відстеження суден.

"Джерела повідомили, що нафтопереробний завод, контрольований "Роснефтью", який експортує більшу частину своєї продукції, наступного дня припинив переробку через пошкодження портової інфраструктури", - пише видання.

При цьому до атаки очікувалося, що порт Туапсе в листопаді збільшить експорт нафтопродуктів.

Крім того, згідно з даними LSEG (London Stock Exchange Group) з відстеження суден, під час атаки в порту стояли три танкери для навантаження нафти, дизельного палива і мазуту.

"Станом на середу всі судна були переміщені з причалів і стояли на якорі поблизу порту, як показують дані", - зазначає Reuters.

Потужність НПЗ у Туапсе становить 240 000 барелів нафти на добу, він виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль і дизельне пальне з високим вмістом сірки. Він здебільшого постачає продукцію до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини.

Атаки по російських нафтових заводах

У ніч на неділю, 2 листопада, у порту Туапсе безпілотниками вражено нафтовий термінал. Джерела УНІАН у спецслужбах повідомляли, що внаслідок прильотів загорівся танкер і виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери.

У ніч на 3 листопада Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ - одного з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії.

А 4 листопада українські дрони атакували "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез", яке є одним із провідних російських НПЗ. Завод забезпечує, зокрема, Московський регіон. Адже на нього припадає близько 30% споживання бензину в країні.

