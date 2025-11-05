Перші серйозні зміни фіксували після того, як РФ самовільно збудувала міст через Керченську протоку.

Агресія Росії проти України створює серйозні екологічні загрози для Чорного моря – фахівці зазначають, що зміни можуть перетворити його на зовсім іншу водойму.

Як пише Крим.Реалії, українська влада та науковці попереджають: Керченський міст, військові кораблі, підводні човни, а також паливо й боєприпаси російської армії завдають великої шкоди морській екосистемі. Якщо процес не зупинити, Чорне море може зазнати незворотних змін.

Як поява Керченського мосту вплинула на Чорне море

Йдеться, що перші серйозні зміни фіксували після того, як Росія, анексувавши Крим у 2014 році, самовільно збудувала міст через Керченську протоку. Українська влада наголошує, що ця споруда змінила природні течії та зруйнувала середовище існування морських тварин.

У представництві президента України в АРК пояснюють: біля опор мосту зник бентос - організми, що мешкають на дні водойм, а шум і освітлення заважають міграції морських ссавців.

Дані NASA підтверджують, що міст впливає і на сезонні процеси в морі. Взимку крига затримується між його опорами, фактично утворюючи дамбу, що може спричинити задуху риби та руйнування берегів у районі Тамані. Після введення мосту в експлуатацію науковці почали фіксувати різке збільшення смертності серед дельфінів.

"Після будівництва та введення в експлуатацію Керченського мосту вчені почали фіксувати стрімку динаміку смертності дельфінів. Так, і туристи періодично можуть спостерігати на пляжах тіла китоподібних, викинутих на берег", – наголошують в українській громадській організації "КримSOS".

Крім того, фіксуються й техногенні забруднення. Біля кримських берегів неодноразово траплялися розливи нафтопродуктів із російських суден. Один із наймасштабніших інцидентів стався наприкінці 2024 року, коли у Керченській протоці зазнали аварії російські танкери "Волгонефть". Наслідки цього витоку для екосистеми моря досі повністю не досліджено.

Погіршення ситуації в Чорному морі з початку повномасштабного вторгнення

За даними фахівців, з початком повномасштабної війни екологічна ситуація в Чорному морі різко погіршилася. Росія перетворила окупований Крим на базу для своїх ракетних систем, авіації, складів боєприпасів і підводних човнів. Постійні вибухи, навчання, "прильоти" та знищення палива призводять до забруднення морського середовища.

У представництві президента України в АРК називають Чорне море "полігоном екологічного тероризму". За їхніми словами, російські військові замінували його західну частину, і тепер донні та якірні міни, що кородують у воді, вивільняють вибухові речовини та важкі метали. Це створює довгострокову загрозу для всієї морської фауни.

Підконтрольні Росії кримські науковці натомість говорять про "розширення біорізноманіття" в Чорному морі. У 2018 році керівник відділу Інституту морських біологічних досліджень РАН Олександр Болтачев заявив, що за 20 років моніторингу виявили 26 нових видів риб, половина з яких уже утворила стабільні популяції.

Поява інвазивних видів у Чорному морі

Втім, навіть російські фахівці визнають появу небезпечних для місцевої екосистеми інвазивних видів. Зокрема, у водах Чорного моря з’явився корейський окунь (Sebastes schlegelii), завезений імовірно із суднами, що доставляли устриць кримським фермам. У РАН попереджають: цей вид може суттєво змінити баланс морської екосистеми, витісняючи місцеву фауну.

У 2024 році науковці Морського гідрофізичного інституту РАН повідомили про зміни у популяції копеподів (Calanus euxinus) - дрібних рачків, які є ключовим елементом харчового ланцюга в Чорному морі.

"Це основа трофічної піраміди всієї екосистеми Чорного моря. Якщо вибити цю "табуретку", почнуться каскадні зміни, і це буде вже зовсім не те море, яке ми знаємо", - наголосив провідний науковий співробітник Інституту біології південних морів РАН Віктор Мельников.

Ситуація в Чорному морі

Нагадаємо, заступник директора з науки, старший науковий співробітник Українського наукового центру екології моря Віктор Коморін розповідав УНІАН, що від початку повномасштабної війни Чорне море зазнало значного антропогенного навантаження.

Зокрема, зросли обсяги надходження в акваторію біогенних речовин, таких як азот, фосфор, нітрати, кількість яких збільшується через руйнування внаслідок обстрілів прибережної інфраструктури, забруднену воду річок тощо.

Також в море потрапляють важкі метали, нафтопродукти, вибухові речовини, фрагменти різних боєприпасів, кораблів, літаків, ракет, дронів й все це містить пальне, мастила, метали, полімери тощо. Внаслідок цього море втрачає продуктивність, у ньому розповсюджується дуже багато фітопланктону, у придонних шарах води починається гіпоксія.

