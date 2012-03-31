На Рівненщині «мажор» через ревнощі хотів зарізати двох братів

Рівне. 31 березня. УНІАН. Нині потерпілі, які працюють перевізниками, знаходяться в Березнівській районній лікарні. У них численні забої та ножові поранення.

Конфлікт, розповідають брати, почався з телефонного дзвінка. Анатолію Челику подзвонив невідомий та звинуватив чоловіка в залицяннях до його дівчини. Вона напередодні попросила перевізника відвезти пакунок з Рівного до Березного.

Незнайомець став вимагати зустрічі – інакше погрожував зарізати.

На зустріч Анатолій Челик погодився. Із собою взяв брата, який також працює перевізником та ще одного водія. Та розмовляти з ними, каже Анатолій, ніхто і не збирався.

Разом із нападником було ще двоє молодиків. Але участі в бійці вони майже не брали, - кажуть брати. Після кривавої сутички незнайомці скочили в таксі та поїхали геть. А порізаних братів госпіталізували до лікарні. Всі обставини різанини нині з’ясовують співробітники Березнівського райвідділу міліції. Імена нападників правоохоронці вже знають, але затримувати їх чомусь не поспішають. Так само як і порушувати кримінальну справу.

У міліції кажуть: кривдники братів не місцеві. Тим часом у Березному вже говорять, що нападник, який розмахував кастетом та ножем, родич директора одного зі знаних в районі підприємств і таким чином може уникнути покарання,

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