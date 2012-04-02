Водій підпалив себе разом із авто, коли його зупинили даішники

Київ. 2 квітня. УНІАН. На 44 кілометрі автодороги Київ-Дніпропетровськ на КПП міста Переяслав-Хмельницький Київської області працівники Державтоінспекції спробували зупинити автомобіль марки "Нісан Альмера" для перевірки документів, оскільки автівка знаходилась в розшуку. Втім водій легковика не відреагував на вимогу міліціонерів і продовжував рух.

Про це повідомили у прес-службі МВС у Київській області.

Після переслідування втікача все ж змусили зупинитися. Відмовившись вийти із салону, водій заблокувався всередині машини, залишивши невелику щілину у вікні та повідомив інспекторів ДАІ, що покінчить життя самогубством через особисті проблеми. Наступні події трапились за лічені секунди.

Чоловік схопив каністру з бензином, яка вочевидь була поруч із ним, облив та підпалив себе запальничкою, яку також тримав напоготові.

"Пролунало два вибухи. Від першого з автомобіля повилітало скло. Не розгубившись і ризикуючи власним життям працівники ДАІ, 31-річний старший лейтенант міліції Борис Самань та 37-річний прапорщик міліції Олександр Татарченко, зламавши замки відкрили дверцята і витягли з машини палаючого водія. Щойно врятованого відтягли на безпечну відстань, стався другий вибух. Міліціонери збили вогонь з одягу потерпілого та надали йому першу допомогу до приїзду швидкої", - повідомили у прес-службі МВС.

Даішники, на щастя, не постраждали. Дивом полум'я лише частково пошкодило службову форму інспекторів.

Автівка вигоріла вщент. Постраждалого з тяжкими опіками доправили до реанімаційного відділення Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні. Втім уже наступного дня чоловіка перевезли до столичного опікового центру. Зі слів лікарів у потерпілого обгоріло близько 80% шкіри.

Водієм виявився 47-річний житель Києва, неодружений та офіційно ніде не працюючий. Також стало відомо, що чоловік був раніше судимий за вбивство та відсидів у місцях позбавлення волі 12 років. Наразі правоохоронці встановлюють причини неадекватного вчинку потерпілого.

Автівку направили на експертизу, де наразі з нею працюють експерти-криміналісти. За однією з версій фахівців, у салоні машини могли знаходитися заборонені законом речовини або предмети, що й спровокувало подальшу реакцію водія на вимогу зупинитись і переслідування правоохоронцями. Наразі працівниками Переяслав-Хмельницького відділу міліції з'ясовуються обставини інциденту, збираються матеріали які будуть передані до органів прокуратури для подальшого прийняття рішень.

Gazeta.ua