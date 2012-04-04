На Полтавщині батько зарізав сина

Полтава. 4 квітня. УНІАН. Нещодавно до чергової частини Новосанжарського райвідділу міліції надійшло повідомлення про смерть 24-річного мешканця одного із сіл району. Виїхавши на місце події та ретельно оглянувши його, слідчо-оперативна група дійшла висновку, що смерть парубка могла настати внаслідок ножових поранень, які були виявлені на його тілі, - повідомляє ВЗГ УМВС Полтавщини.

Виявилося, що ножові поранення хлопцеві завдав його рідний 56-річний батько, який у скоєному зізнався. Правоохоронцям свій вчинок чоловік пояснив тим, що вже був доведений до відчаю поведінкою сина.

«Мій син часто зловживав спиртними напоями, постійно ображав мене та бив, тож я і вирішив його покарати» - говорить батько небіжчика.

Як з'ясували міліціонери, того дня молодий чоловік разом із дружиною та батьками під час обіду випили по кілька чарок горілки. Невдовзі між захмелілими батьком та сином виникла суперечка. У ході сварки батько почав докоряти синові за його кримінальне минуле. Адже, хлопець нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де перебував за вчинення тяжких злочинів. Потім сварка переросла у бійку, під час якої батько схопив зі столу кухонний ніж і вдарив ним сина декілька разів. Нажаль, поранення виявилися не сумісними із життям. Коли чоловік зрозумів, що син неживий, одразу викликав працівників міліції.

Начальник Новосанжарського райвідділу міліції Сергій Махно говорить: «По даному факту порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За даний злочин законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років».

Наразі підозрюваний у вбивстві чоловік затриманий. Розпочате досудове слідство.

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