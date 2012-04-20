Президент відзначив нагородами працівників пенітенціарної служби

Київ. 20 квітня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович відзначив державними нагородами працівників Державної пенітенціарної служби України.

Як ідеться у відповідному указі глави держави, розміщеному на його сайті, працівників пенітенціарної служби нагороджено за значний особистий внесок у зміцнення законності і правопорядку, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов’язку.

Зокрема, В.Янукович постановив нагородити орденом ”За заслуги” ІІІ ступеня полковників внутрішньої служби Олександра Адамця та Сергія Іванова, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня – підполковника внутрішньої служби Ірину Боброву, медалями ”За бездоганну службу” ІІІ ступеня - підполковників внутрішньої служби Миколу Биховця та Ігоря Оверченка, майорів внутрішньої служби Михайла Бондаренка та Ігоря Зернова, а також прапорщика внутрішньої служби Андрія Міхеєва. Підполковника внутрішньої служби Сергія Терехова буде нагороджено медаллю ”За працю і звитягу”.