«ПриватБанк» дасть 10 тисяч тому, хто знайде макіївського мінера

Донецьк. 23 квітня. УНІАН. ПриватБанк оголосив винагороду в розмірі 10 000 гривень за піймання телефонного хулігана, який «замінував» в неділю, 22 квітня, одне з його відділень у Макіївці. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як повідомили в Службі безпеки банку, 22 квітня о 15.30 по телефону «102» невідомий повідомив про замінування центрального відділення ПриватБанку в Макіївці (вул.Московська, 58). Уже через 10 хвилин до відділення, в якому у вихідний день перебувала лише охорона, прибула слідчо-оперативна група міліції, СБУ, МНС і співробітники ПриватБанку. В результаті ретельного огляду всіх приміщень банку фахівцями-вибухотехніками, ніякого вибухового пристрою не виявлено.

«Такі "жарти" - це кілька годин робочого часу банкірів і професіоналів спецслужб, витрачених даремно, і ці витрати доведеться відшкодовувати жартівникам в повному обсязі, - говорить керівник Служби безпеки ПриватБанку Станіслав Крижановський. - За таке хуліганство передбачена серйозна відповідальність, і ми зробимо все можливе, щоб телефонні "мінери" були затримані і понесли максимально можливе покарання".

Як відзначають у банку, оскільки помилковий сигнал про вибухівку надійшов у вихідний день, подія не вплинула на графік роботи банку з клієнтами. Співробітниками СБУ та міліції вживаються заходи щодо встановлення злочинця. Банк гарантує виплату винагороди в розмірі 10 000 гривень за будь-яку інформацію, яка допоможе затримати їм залучити до відповідальності телефонних хуліганів.

ngo.donetsk.ua