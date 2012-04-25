Прес-конфереція секс-працівниць: „міліція фабрикує проти нас справи”

Київ. 25 квітня. УНІАН. Правозахисники наголошують на посиленні насильства з боку правоохоронних органів та фальсифікації кримінальних справ проти повій напередодні Євро-2012.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив керівник програм політики та адвокації Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» Павло Скала.

«За інформацією самих дівчат, які залучені до секс-бізнесу, саме міліція є другою за рейтингом суб’єктів насильства після клієнтів», - сказав П.Скала і додав, що це не лише фізичне, але й психологічне і сексуальне насильство з боку правоохоронців.

Присутні на прес-конференції секс-працівниці Оксана, Наталія та Марина розповіли, що восени минулого року їх затримали співробітники міліції, принижували дівчат, а після прибуття до відділку забрали мобільні телефони і не давали змоги нікуди зателефонувати.

«Коли Наташу в кабінеті почали допитувати, нас спеціально посадили біля кабінету і двері залишили відкритими. Ми чули, як її били, як вона плакала», - сказала Марина і додала, що не могла витримати знущань над подругою, тому погодилася на умови слідчого і підписала протокол, згідно з яким вона зізнається у сутенерстві.

При цьому вона висловила припущення, що їхній справжній сутенер мав певні проблеми з міліцією, тому вони потрапили в таку ситуацію.

Тепер Марині загрожує до 7 років позбавлення волі. «Ми дуже переживаємо за свою безпеку і знаємо своїх кривдників в обличчя, і це не лише співробітники міліції», - сказала вона.

П.Скала повідомив, що напередодні дівчат було переселено в інший район столиці, а у ніч на 25 квітня до прокуратури ними було подано заяви про скоєння злочинів працівниками міліції. Також заяви було написано проти сутенерів.

«Не секрет, що тут дуже явно помітні тортури, зловживання службовим становищем та застосування недозволених методів слідства», - наголосив адвокат Марини Денис Овчаров і заявив, що у випадку, якщо прокуратура розгляне заяви дівчат, то міліціонерам, які над ними знущалися, може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Також під час прес-конференції було продемонстровано відеозвернення керівника Всеукраїнської ліги «Легалайф», що представляє інтереси залучених до секс-індустрії жінок, Олени Цукерман.

Вона наголосила, що співробітники міліції систематично застосовують насильство відносно повій, а також фабрикують кримінальні справи проти них. О.Цукерман висловила переконання, що держава має покласти край цьому.

Водночас, П.Скала додав, що, за оціночними експертними даними, зараз в Україні налічується від 52 до 83 тисяч працівниць секс-індустрії.

Найбільша кількість - у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях, у Києві та Криму.

Він наголосив, що репресивні методи з боку міліції штовхатимуть повій на більш ризиковані практики надання секс-послуг, що підвищуватиме рівень поширення ВІЛ-інфекції та інших хвороб.

За інформацією П.Скали, вже четвертий рік поспіль в Україні статевий шлях поширення ВІЛ-інфекції залишається домінуючим – 49% від усіх офіційно зареєстрованих випадків.

За даними дослідження, в якому у 2011 році взяли участь близько 5 тисяч жінок комерційного сексу, близько 9% секс-працівниць мали ВІЛ-інфекцію, при цьому в Києві цей показник становив майже 24%, у Донецьку – 38%, у Львові – 6%.