«1+1» дасть спецвипуск ТСН про вибухи у Дніпропетровську
17:12, 27 квітня 2012Кримінал
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«ТСН. Особливе» не вийде
Київ. 27 квітня. УНІАН. Сьогодні, 27 квітня, канал «1+1» транслюватиме спеціальний випуск, присвячений вибухам у Дніпропетровську. Про це канал повідомив на офіційній сторінці у Facebook.
Спецвипуск вийде о 18.00, відповідно, випуску «ТСН. Особливе» сьогодні не буде.
Як відомо, у Дніпропетровську прогриміла серія вибухів, які уже назвали терактом. За інформацією Міністерства надзвичайних ситуацій, було травмовано 27 осіб.
«Телекритика»
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