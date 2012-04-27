«1+1» дасть спецвипуск ТСН про вибухи у Дніпропетровську

Київ. 27 квітня. УНІАН. Сьогодні, 27 квітня, канал «1+1» транслюватиме спеціальний випуск, присвячений вибухам у Дніпропетровську. Про це канал повідомив на офіційній сторінці у Facebook.

Спецвипуск вийде о 18.00, відповідно, випуску «ТСН. Особливе» сьогодні не буде.

Як відомо, у Дніпропетровську прогриміла серія вибухів, які уже назвали терактом. За інформацією Міністерства надзвичайних ситуацій, було травмовано 27 осіб.



«Телекритика»