У Криму гвинтом моторного човна вбило пірнальника

16:35, 14 травня 2012
Кримінал
0 0

Трагедія сталася за 15 м від берега

Сімферополь. 14 травня. УНІАН. Житель Криму, який займався підводним полюванням в Азовському морі, загинув внаслідок наїзду невстановленого моторного човна.

Пірнальника зачепив гвинт, повідомляє прес-служба кримського Управління МНС.

Трагедія сталася за 15 м від берега в Ленінському районі півострова.

57-річного кримчанина витяг на сушу син і викликав швидку допомогу. Чоловік дістав відкриту черепно-мозкову травму і помер до приїзду лікарів.
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter