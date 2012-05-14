У Криму гвинтом моторного човна вбило пірнальника

Трагедія сталася за 15 м від берега

Сімферополь. 14 травня. УНІАН. Житель Криму, який займався підводним полюванням в Азовському морі, загинув внаслідок наїзду невстановленого моторного човна. Пірнальника зачепив гвинт, повідомляє прес-служба кримського Управління МНС. Трагедія сталася за 15 м від берега в Ленінському районі півострова. 57-річного кримчанина витяг на сушу син і викликав швидку допомогу. Чоловік дістав відкриту черепно-мозкову травму і помер до приїзду лікарів.



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