У Донецьку сталося масове отруєння журналістів

11:04, 24 травня 2012
Кримінал
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Прокуратура проводить перевірку

Донецьк. 24 травня. УНІАН. Прокуратура Донецької області проводить перевірку за фактом масового отруєння журналістів 21 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, до перевірки залучено фахівців обласної санітарно-епідеміологічної станції, співробітників міліції.

Як повідомлялося, понад 10 представників центральних і регіональних засобів масової інформації відчули різке нездужання з ознаками гострого харчового отруєння після фуршету, проведеного в день відкриття нового залізничного комплексу в Донецьку 21 травня.

 

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