У Краматорську зґвалтували малолітнього хлопчика

Донецьк. 24 травня. УНІАН. У Краматорську Донецької області порушено кримінальну справу за фактом зґвалтування малолітнього хлопчика.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Батько хлопчика, що звернувся в міліцію, стверджує, що його дитину зґвалтував чоловік.

Органами міліції порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України.

Чоловіка, на якого вказує постраждалий хлопчик, допитано як підозрюваного.

Як наголошують у прокуратурі, інформація про службу підозрюваного в міліції, опублікована в деяких ЗМІ, на цей момент не підтвердилася.