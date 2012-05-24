У Краматорську зґвалтували малолітнього хлопчика
11:08, 24 травня 2012Кримінал
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Порушено кримінальну справу
Донецьк. 24 травня. УНІАН. У Краматорську Донецької області порушено кримінальну справу за фактом зґвалтування малолітнього хлопчика.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.
Батько хлопчика, що звернувся в міліцію, стверджує, що його дитину зґвалтував чоловік.
Органами міліції порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України.
Чоловіка, на якого вказує постраждалий хлопчик, допитано як підозрюваного.
Як наголошують у прокуратурі, інформація про службу підозрюваного в міліції, опублікована в деяких ЗМІ, на цей момент не підтвердилася.
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