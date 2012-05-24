У центрі Харкова мікроавтобус врізався в трамвай

Харків. 24 травня. УНІАН. На перехресті вул. Сумської та вул. Маяковського в Харкові сьогодні, 24 травня, о 8.30 мікроавтобус "Mercedes Vito" врізався в трамвай, що слідував за маршрутом № 12. Ззаду в мікроавтобус врізався автомобіль "Кіа". У мікроавтобуса зім'ята передня частина, у "Кіа" - майже відпав бампер.

Як повідомили "SQ" співробітники ДАІ, які працювали на місці аварії, ДТП сталося з вини водія мікроавтобуса. За словами очевидців, він виїхав на червоне світло. Як повідомили "SQ" у відділі ДАІ Харкова, на момент оформлення ДТП потерпілих не було, хоча не виключено, що хтось може звернутися до лікарні пізніше.

Як повідомили співробітники ДАІ на місці аварії, пасажири трамвая не постраждали.