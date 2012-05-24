У Мукачевому затримали банду дівчат-„гопників”

Ужгород. 24 травня. УНІАН. У Мукачеві з’явилася група гопників з Міжгірщини. Нещодавно вони пограбували молоду дівчину. Яка в вечері поверталася до дому. Нальотчицям, а саме дівчата брали участь у розбої, вдалося поцупити золотий ланцюжок у потерпілої.

Гоп-стоп по-міжгірськи відчула на собі юна мукачівка. Студентка одного із технікумів, 94-го року народження, ім’я і прізвище якої ми не розголошуємо із зрозумілих причин, у понеділок опинилася не в тому місці і не в той час. За словами потерпілої, коли вона поверталася додому, а це була приблизно 17-та година, її перестріли невідомі дівчата, як виявиться пізніше, справжні бандитки. Повертаючись із центру міста з метою скоротити шлях до батьківського порогу потерпіла вирішила піти через закинуте поле, що знаходиться в мікрорайоні Росвигово поблизу розважального закладу «Багіра».

Навіть не підозрюючи, що на неї вже чатують, юні, проте дуже заповзятливі гопниці, які за попередньою змовою давно вирішили, яким чином і з якими цінностями розлучать жертву. Щойно студентка відійшла подалі від людського ока, як сколочена нашвидку руку банда взялася за справу. Вистава розігралася швидко за продуманим сценарієм. Допоки одна із бандиток загородила шлях невинній студенці і почала з’ясовування стосунків через якогось вигаданого парубка, одна із співучасниць, а в нападі брало участь троє нальотчиць, зірвала із першої золотий ланцюжок після, чого малолітні злодійки накивали п’ятами. Відзначимо, що нальотчиці хоча і були з Міжгірського району, проте дуже добре орієнтувалися в місті. Відомо, що від руки правосуддя далеко не втечеш. Не пройшло і 10-ти хвилин, як після звернення батьків потерпілої до правоохоронних органів молодих гопниць затримали у самісінькому центрі міста. За свої дитячі забави і невдале пограбування дівчата отримають цілком дорослий та реальний строк.

Зараз їм інкримінують грабіж групою осіб за попередньою змовою, а найстаршій з них ще й втягнення неповнолітніх у скоєння злочину. Отож, років так на 4 - 6 подругам доведеться розлучитися.

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