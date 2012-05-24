Захарченко дав вказівку захищати підприємців

Київ. 24 травня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко дав вказівку підрозділам МВС обмежити кількість перевірок суб’єктів господарської діяльності й спрямувати свої зусилля на протидію зловживанням у бюджетній сфері.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Зокрема, йдеться в повідомленні, відповідно до доручень Президента та уряду міністерство направило на місця вказівку щодо обмежень перевірок суб’єктів підприємництва.

«Сьогодні вони здійснюються виключно за зверненнями та заявами громадян, матеріалами кримінальних та оперативно-розшукових справ, інформацією про зловживання у бюджетній сфері», - зазначили в УЗГ.

За даними Управлінні зв’язків з громадськістю, В.Захарченко вимагає від своїх підлеглих вжити дієвих заходів щодо захисту інтересів суб’єктів господарювання. Якщо від них надходитимуть повідомлення про спроби незаконних перевірок, які намагаються здійснити інші контролюючі органи, підрозділи внутрішніх справ будуть терміново виїжджати за викликом й документувати такі факти, запевнив міністр.

Як зазначити також в УЗГ, з метою захисту прав бізнесменів МВС взаємодіє із Координаційною радою з питань розвитку малого та середнього підприємництва, яка оперативно інформує міністерство про факти безпідставного втручання в господарську діяльність підприємців.