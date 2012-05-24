На хабарі піймали голову Чернівецької МСЕК

Чернівці. 24 травня. УНІАН. 24 травня 2012 року близько 14 години слідчими прокуратури Шевченківського району м.Чернівців спільно з працівниками УСБУ області затримано «на гарячому» після одержання хабара в сумі 3 тис. грн. голову Чернівецької міжрайонної очно-туберкульозної медичної соціальної експертної комісії МСЕК.



Як повідомили БукІнфо у прес-службі прокуратури Чернівецької області, встановлено, що зазначена службова особа у своєму кабінеті одержала хабар від громадянина за надання йому другої групи інвалідності пожиттєво.



Порушена кримінальна справа за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.



У справі проводяться першочергові слідчі дії.