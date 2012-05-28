У Полтавській області засуджено двох міліціонерів-хабарників

Полтава. 28 травня. УНІАН. Сьогодні набув чинності вирок Миргородського міськрайоного суду Полтавської області за кримінальною справою, порушеною органами прокуратури за матеріалами СБУ стосовно колишніх співробітників Миргородського МВ УМВС України в Полтавській області, які вимагали та одержали хабара.

Про це повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Полтавській області.

За їх даними встановлено, що у 2010 році міліціонери вимагали 2 тисячі гривень у місцевої жительки за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.

Співробітники СБУ затримали працівників міліції «на гарячому» під час одержання ними частини хабара.

Вироком суду одного з колишніх міліціонерів визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст. 364, ч.1,2 ст.368 , іншого – за ч.1 ст.366, ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України. Правопорушникам призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов‘язані з виконанням функцій представника влади в правоохоронних органах строком на 3 роки та позбавленням спеціального звання.