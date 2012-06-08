На Хмельниччині корова вбила жінку

Хмельницький. 8 червня. УНІАН. 7 червня 48-річну жительку села Стріхівці Ярмолинецького району Хмельницької області вбила корова.

Про це повідомили в ГУ МНС Хмельницької області.

"Зі слів очевидців, травми, які призвели до загибелі громадянки, вона зазнала в результаті удару її великою рогатою худобою (коровою)", - ідеться у повідомленні.

Жінка померла в кареті швидкої допомоги по дорозі до лікарні. Труп направлено на судово-медичну експертизу.

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