У Криму заражений ВІЛ зґвалтував 6-річну племінницю

Сімферополь. 20 червня. УНІАН. Співробітники міліції затримали 33-річного жителя Криму, підозрюваного в зґвалтуванні 6-річної племінниці.

Як повідомляє прес-служба кримського Управління МВС, сестра чоловіка з двома дітьми – 6-річною дочкою і 4-річним сином – приїхала з Херсонської області.

«У будинку родича зібралися гості. Дорослі вживали спиртне, а коли алкоголь закінчився, відправилися за добавкою. У будинку залишився тільки господар житла. Діти в цей час спали в кімнаті. П`яний чоловік вирішив зґвалтувати дитину. Коли мати дівчинки повернулася, дитина, що плакала, показала їй кров на нижній білизні. Жінка викликала міліцію. Насильника затримали наступного дня. Той повідомив, що був п`яний і не розумів, що робив. За його словами, раніше він перебував на обліку у психіатра, а також має позитивний статус ВИЧ. Свідчення перевіряються», сказано в повідомленні.

Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, здійснене щодо неповнолітнього).

Дитина перебуває в лікарні. Медики встановлюють ступінь тяжкості заподіяних дівчинці ушкоджень.