У виправній колонії засуджений побився з двома наглядачами

Черкаси. 21 червня. УНІАН. В Черкаській області у Кам’янській виправній колонії № 101 засуджений побився з двома наглядачами.

Як повідомляє офіційний сайт Державної пенітенціарної служби, у Кам’янській виправній колонії № 101 під час проведення обшуку спального місця засудженого С. молодшими інспекторами чергової зміни установи було вилучено мобільний телефон. Після цього засуджений чоловік почав чинити фізичний опір - відштовхнув одного з молодших інспекторів і вдарив іншого в обличчя.

Засудженого було затримано та доставлено до чергової частини установи.

Наразі проводиться службова перевірка та вирішується питання щодо порушення проти засудженого С. кримінальної справи.