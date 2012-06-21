У виправній колонії засуджений побився з двома наглядачами
19:07, 21 червня 2012Кримінал
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Інцидент у Кам’янській ВК № 101
Черкаси. 21 червня. УНІАН. В Черкаській області у Кам’янській виправній колонії № 101 засуджений побився з двома наглядачами.
Як повідомляє офіційний сайт Державної пенітенціарної служби, у Кам’янській виправній колонії № 101 під час проведення обшуку спального місця засудженого С. молодшими інспекторами чергової зміни установи було вилучено мобільний телефон. Після цього засуджений чоловік почав чинити фізичний опір - відштовхнув одного з молодших інспекторів і вдарив іншого в обличчя.
Засудженого було затримано та доставлено до чергової частини установи.
Наразі проводиться службова перевірка та вирішується питання щодо порушення проти засудженого С. кримінальної справи.
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