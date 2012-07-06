На Хмельниччині затримали банду, яка складалася з молодих жінок

Хмельницький. 6 липня. УНІАН. П’ятьох молодих хмельничанок оперативники Теребовлянського райвідділу внутрішніх справ затримали за підозрою вчинення крадіжки грошей.

Незаконно проникнувши до оселі сільської родини, зловмисниці поцупили дві тисячі американських доларів.

Як розповів начальник карного розшуку Теребовлянського райвідділу міліції Петро Чиряк, повідомлення про вчинення злочину надійшло до чергової частини із села Мшанець. Міліціонерам, що виїхали на місце злочину, потерпіла місцева мешканка розповіла, що невідомі жінки проникли до її хати, коли вона поралися на городі, і поцупили дві тисячі доларів. Жінка встигла запам’ятати, колір автівки, на якій пересувалися жінки, а також приблизно вказала на її марку.

Декілька хвилин знадобилося правоохоронцям, аби зібрати максимум інформації про підозрюваних і прийняти рішення ввести план перехоплення «Чері» сріблястого кольору.

Орієнтування теребовлянських колег отримали і чортківські співробітники автоінспекції. Саме вони зупинили розшукуваний транспортний засіб з повним екіпажем молодих хмельничанок.

Зі свідчень затриманих стало розуміло – об’єднувало їх не лише місце проживання – Шепетівка Хмельницької області, а й спільне заняття. По суті, молодиці, вік яких від 25 до 36 років, утримували себе та своїх дітей, (жодна не вказала, що має чоловіка), за рахунок чужих грошей. Схема збагачення проста – «екскурсувати» віддаленими населеними пунктами сусідніх областей та обкрадати безпечних селян.

Не відійшли зловмисниці від сценарію злодійства, коли занесло їх до Мшанця Теребовлянського району. Будинок потерпілих стоїть майже на окраїні, тож лиходійки швидко зметикували, що втікати у випадку, коли їх помітять, буде нескладно. З дороги придивилися, що господарі пораються на грядках. Зайшли на подвір’я і знову везіння – двері будинку незамкнені. В коридорі зловмисниці помітили жіночу сумочку. Фортунило неабияк. Саме в ній знайшли замотані в шкарпетці долари. Перераховувати не стали, бо й так було очевидно, що сума немала. От тільки непоміченими покинути чуже подвір’я не вийшло. Галас здійняла господиня.

Та далеко втекти з краденим не вдалося – дорогу перекрили міліціонери. До слова, одна зі зловмисниць уже має досвід у злодійських справах – була судима за вчинення крадіжок. Порушено кримінальну справу за статтею 185 (частина 3) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.

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