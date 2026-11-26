Водночас вона наполягала на тому, що ці інциденти не повинні ставити під загрозу фінансову підтримку Києва.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні застерегла від розширення російсько-української війни на Середземне море після атаки українських морських дронів на російський корабель у Бенгазі. Про це повідомляє Politico.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб продовжувати допомагати Україні захищатися, але ми також повинні захищати безпеку наших кордонів та наших громадян. Війна не повинна і не може поширитися на Середземномор’я", – сказала Мелоні журналістам.

Водночас вона наполягала на тому, що ці інциденти не повинні ставити під загрозу фінансову підтримку Києва з боку Європи.

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Удари у Бенгазі – що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада у лівійському порту Бенгазі сім морських дронів атакували російський корвет "Меркурій". Це судно супроводжувало конвой з озброєнням для Лівійської національної армії, яку підтримує Росія.

Заступник голови Президентської ради Лівії Муса аль-Коні заявив, що українські атаки на російські кораблі в порту Бенгазі нібито є "оголошенням війни" його країні.

Також від Лівії прозвучали і погрози. Лівійська національна армія пообіцяла вжити заходів проти України. За інформацією лівійської армії, двоє лівійських військових моряків померли від поранень, отриманих під час української атаки морськими дронами на російський корвет. Там зазначили, що обидва офіцери отримали поранення під час атаки в неділю, 22 листопада, на військово-морській базі в Бенгазі. Увечері у вівторок, 24 листопада, стало відомо про їхню смерть. Генеральне командування ЛНА пообіцяло, що відповідь на загибель військовослужбовців буде здійснена "у відповідний час, у відповідному місці та відповідними засобами". Конкретних деталей можливих заходів у заяві не навели.

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