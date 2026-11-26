Будуть проведені експертизи для ідентифікації особистостей репатрійованих загиблих.

До України повернули тіла 250 загиблих. Російська сторона стверджує, що ці тіла належать полеглим українським захисникам. Про це йдеться у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

"За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 250 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв’язку, слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.

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Як йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram, це тіла загиблих з Харківського, Донецького, Херсонського, Запорізького та Курського напрямків

Повернення тіл загиблих в Україну та обмін полоненими

Як повідомляв УНІАН, обмін тілами загиблих військових між Україною і Росією відбувається на постійній основі.

Так, у жовтні до України повернули тіла 252 загиблих. У липні з Росії повернули в Україну 501 тіло загиблих. В квітні до України повернули тіла і останки 1000 полеглих українських військових. А в червні 2025 року в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників.

Водночас спецпредставник американського президента Трампа Джаред Кушнер заявив, що наймасштабніший обмін військовополоненими між Україною та РФ, про який було домовлено під час тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, відбудеться вже до новорічних свят.

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