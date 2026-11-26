Наразі наслідки атаки уточнюються.

Сили оборони в ніч на 26 листопада уразили аеродром "Мариновка" у Волгоградській області РФ. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що для ураження було використано БРК "Нептун". На цьому аеродромі РФ утримує винищувачі-бомбардувальники Су-34, з яких ворог скидає КАБи на українські міста та позиції Сил оборони. Наслідки удару та ступінь пошкоджень інфраструктури наразі уточнюються, додали в Генштабі.

Також повідомляється про те, що українські захисники уразили територі. лінійної виробничо-диспетчерської станції "Субханкулово" у Башкортостані. Росіяни використовують цей вузол "Транснефти" для перекачки нафти із Західного Сибіру та Башкортостану. Наразі вже підтверджене ураження резервуара, а на території станції спалахнула пожежа.

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"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, і далі системно підривають воєнно-економічний потенціал противника та примушують Росію припинити збройну агресію проти України", – наголосили в Генштабі.

Удари по РФ

Зауважимо, що це вже другий поспіль удар Сил оборони по російських аеродромах. В ніч на 25 листопада було уражено аеродром "Саваслейка", звідки злітають винищувачі МіГ-31 – носії ракет "Кинджал". За попередньою інформацією, під час цієї атаки Сили оборони уразили три російські літаки МіГ-31 та два Су-34.

Незадовго до цього, 13 листопада, Сили оборони також атакували "Липецьк-2", внаслідок чого пошкоджень зазнали винищувач-бомбардувальник Су-34, командно-диспетчерський пункт та ангар для ремонту авіаційної техніки.

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