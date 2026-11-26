Нова модель штучного інтелекту від OpenAI встановила автора малюнків 1808 року з Єльського університету, знайшовши рідкісний щоденник в архівах.

Нова модель штучного інтелекту від OpenAI – GPT-6.2 Astra – встановила автора загадкової колекції малюнків 1808 року з архівів Єльського університету. На те, з чим історики не могли впоратися роками, алгоритму знадобилося трохи більше 22 хвилин, пише la Repubblica.

У 2020 році Єльський університет придбав шкіряний альбом, що містить 34 малюнки та акварелі з пейзажами Канади. На них зображені місця, багато з яких було зруйновано незабаром після їх створення – наприклад, водоспад Шод’єр у районі сучасної Оттави та гирло річки Рів’єр-Крез на кордоні Онтаріо та Квебеку.

Понад два століття ім’я художника залишалося невідомим. З 2022 року розгадкою займався історик Марк Хамфріс. Пошуки ускладнювалися тим, що на початку XIX століття цим водним маршрутом щороку подорожували тисячі мандрівників, а більшість документів тієї епохи, як і раніше, не оцифровані й розкидані по різних архівах.

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Як GPT-6.2 Astra знайшла автора

Історик отримав ранній доступ до тестування нової нейромережі OpenAI GPT-6.2 Astra і вирішив перевірити її можливості на реальній науковій задачі. Він завантажив у систему зображення з альбому та вказав контекст: місце зберігання (Бібліотека рідкісних книг Бейнеке при Єльському університеті) та свої нереалізовані гіпотези.

Через 22 хвилини й 1 секунду штучний інтелект надав точну відповідь. Автором робіт виявився французький аристократ Луї-Гі-Шарль-Гійом де Роган-Шабо (1780–1875). Після Великої французької революції його родина емігрувала, а він сам вступив на службу до британської армії й у 1808 році перебував у Канаді.

Щоб дійти цього висновку, алгоритм проаналізував розрізнені наукові бази даних і знайшов згадку про особистий подорожній щоденник Шабо у виносці дисертації 2014 року, присвяченій французькій еміграції. Сам щоденник зберігався на мікрофільмах в архівах Університету штату Клівленд.

Історик зізнався, що спочатку поставився до версії ШІ скептично, тому запросив в архівах копії рукописів Шабо. Отримавши їх, Хамфріс одразу впізнав характерний почерк автора малюнків. Читаючи щоденник, він переконався, що маршрут аристократа повністю збігається з датами та місцями, зазначеними в йельському альбомі.

Остаточне підтвердження знайшлося на сторінці від 18 червня 1808 року: причаливши на каное до форту Сент-Джозеф на озері Гурон, Шабо записав у щоденнику: "Я зробив ескіз", – і точно описав вигляд форту, зафіксований в альбомі.

"Я знайшов той незаперечний доказ, який нам, історикам, рідко вдається отримати", – зазначив Хамфріс.

Цінність відкриття виходить далеко за межі встановлення авторства малюнків: знайдений GPT-6.2 Astra щоденник сам по собі є найважливішим історичним джерелом, яке досі залишалося практично поза увагою дослідників історії Канади та хутрового промислу. На думку Хамфріса, цей експеримент доводить, що моделі ШІ починають набувати здатності проводити історичні дослідження самостійно – висувати гіпотези на основі уривчастих даних і знаходити документи для їх перевірки.

Раніше стало відомо, що нейромережа GPT-6 Astra за шість годин зламала шифр Наполеона через 217 років. Теоретично подібне завдання можна було б виконати й вручну, однак це був би довгий і трудомісткий процес.

УНІАН повідомляв, що модель Claude Fable 5.1 за 44 хвилини розшифрувала шифр 17 століття, який не піддавався розшифруванню 373 роки.

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