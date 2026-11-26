Вартість лазерних систем за останні десятиліття суттєво знизилася, і, як наслідок, у світі почали з’являтися зразки лазерної зброї, зазначив експерт.

Ключовими недоліками лазерної зброї є обмежена дальність дії та суттєва залежність від погодних умов. Про це в коментарі УНІАН сказав авіаційний експерт Богдан Долінце, відповідаючи на запитання щодо того, що в Україні вперше у світі ударний дрон із реактивним двигуном було збито завдяки застосуванню технології бойового лазера.

"Якщо говорити про лазерне перехоплення повітряних цілей, то як технологія це не є новим рішенням. Загалом у світі вже понад 10 років розробляються різні системи лазерного знищення або ураження повітряних цілей, насамперед безпілотників у зв’язку з їхньою меншою висотою польоту та меншою товщиною корпусу. Тому їх простіше уразити лазером, на відміну від важких броньованих літаків, які перебувають на великій висоті", - зазначив він.

За його словами, вартість лазерних систем за останні десятиліття суттєво знизилася, і, як наслідок, у світі почали з’являтися зразки лазерної зброї.

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"Але ключовим її недоліком є обмежена дальність дії - 1000–1500 метрів. І вони суттєво залежать від зовнішніх погодних умов", - наголосив Долінце.

При цьому він додав, що лазерні системи поки не є дуже поширеними.

"Якщо говорити про конкретне збиття, то йшлося про об’єктову систему перехоплення, яка, ймовірно, була частиною приватної системи ППО. Тобто йдеться про систему, яку встановлюють поряд із певним об’єктом або безпосередньо на ньому - наприклад, на даху чи на спеціальних стаціонарних вишках навколо", - зазначив авіаексперт.

Долінце зазначив, що інформації про серійне виробництво лазерної установки протиповітряної оборони Blysk немає, але вже декілька років різні українські виробники заявляли, що ведуть розробки таких систем.

"І зараз ми бачимо фактично одне з перших бойових застосувань", - додав він.

Авіаексперт наголосив, що цей напрям є перспективним саме як об’єктова система ППО, тобто для ураження цілей на дальності приблизно від 400 до 1000 метрів, оскільки на більших відстанях така система, як правило, суттєво втрачає ефективність.

Лазерна зброя на війні в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, радник президента України Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов проінформував в соцмережах, що під час захисту одного з українських інфраструктурних об’єктів вперше в світі збито ударний дрон з реактивним двигуном завдяки застосуванню технології бойового лазера

Зокрема, він відзначив, що лазерні установки протиповітряної оборони Blysk від компанії Carmin Sky демонструють перші результати в бойових умовах.

Флеш розповів, що бойовий лазер, який використовувався для захисту обʼєкту критичної інфраструктури, збив російський реактивний дрон "Герань".

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