Лідер Фінляндії заявив, що він має певний оптимізм після розмови з Путіним.

Війна Україні навряд закінчиться до кінця року. Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб на конференції Slush.

"Чи я оптимістично налаштований щодо того, що ця війна закінчиться до кінця року? Я так не думаю. А це означає, що нам доведеться готуватися до суворої зими в Україні, що, по суті, означає протиповітряну оборону, енергетичні об'єкти та фінанси", – заявив Стубб.

Водночас він додав, що зберігає обережний оптимізм стосовно мирних переговорів після його спільної телефонної розмови з Путіним. Також на цей оптимізм впливає і зустріч США, України та РФ в Абу-Дабі, відзначив Стубб.

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Також лідер Фінляндії зазначив, що Україна має надзвичайні успіхи у цій війні. Крім далекобійних ударів, Стубб також відзначив і ситуацію на лінії фронту.

"З погляду самих бойових дій, це значною мірою війна на виснаження. Це глухий кут. Росія не просувається. Україна трохи повертає території. Втрати колосальні. Щоб навести цифру, яку ми отримуємо від українців: у жовтні було 53 000 убитих або поранених лише з російського боку. І якщо порівняти це з війною в Афганістані, яка тривала для Радянського Союзу 10 років, там було 18 000 за 10 років. Тож ідеться про людську трагедію", – наголосив Стубб.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше спецпосланець президента США Джаред Кушнер прямо звинуватив Україну в тому, що війна з РФ не завершилася у 2025 році. За словами посадовця, тоді США нібито почали досягати прогресу в питанні завершення війни, однак Україна нібито атакувала резиденцію Путіна, що відштовхнуло Кремль від цього процесу.

Водночас президент США Дональд Трамп та генсек НАТО Марк Рютте закликали Росію уникати дій, які можуть призвести до розширення війни проти України. Також вони наголосили на важливості якомога швидше досягнути миру.

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